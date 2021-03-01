Статистика дня: 64% россиян считают коронавирус новой формой биологического оружия

В общем не боятся заразиться коронавирусом более половины опрошенных россиян — 56%. При этом треть респондентов (31%) определенно не боятся заразиться, 25% — скорее не боятся. Только 28% россиян лично не знают никого, кто болел коронавирусом. 17% либо болели сами, либо кто-то из живущих с ними, у 22% перенесли болезнь близкие родственники или друзья и соседи.

Результаты исследования также показали снижение числа тех, кто готов сделать прививку вакциной «Спутник V» В декабре 2020 года 38% опрошенных были готовы привиться, 58% — нет, в феврале 2021-го это 30% и 62% соответственно. Прошли вакцинацию всего 4% опрошенных. В числе основных причин отказа от прививки называют угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%).

Большинство россиян (64%) считают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Эта версия доминирует во всех возрастных группах, однако наиболее популярна среди старшего поколения. Только 23% верят в естественный путь возникновения.