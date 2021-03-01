Статистика дня: 64% россиян считают коронавирус новой формой биологического оружия

Большинство россиян (64%) считают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Лишь 23% респондентов считают, что вирус возник естественным путем. Об этом говорят результаты исследования «Коронавирус: вакцина и происхождение вируса», проведенного «Левада-центром» (признан организацией, выполняющей функции иностранного агента).
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Фото: Shutterstock.com
В общем не боятся заразиться коронавирусом более половины опрошенных россиян — 56%. При этом треть респондентов (31%) определенно не боятся заразиться, 25% — скорее не боятся. Только 28% россиян лично не знают никого, кто болел коронавирусом. 17% либо болели сами, либо кто-то из живущих с ними, у 22% перенесли болезнь близкие родственники или друзья и соседи.
Результаты исследования также показали снижение числа тех, кто готов сделать прививку вакциной «Спутник V» В декабре 2020 года 38% опрошенных были готовы привиться, 58% — нет, в феврале 2021-го это 30% и 62% соответственно. Прошли вакцинацию всего 4% опрошенных. В числе основных причин отказа от прививки называют угрозу побочных эффектов (37%), необходимость дождаться конца испытаний (23%) и в целом отсутствия смысла (16%).
Большинство россиян (64%) считают, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Эта версия доминирует во всех возрастных группах, однако наиболее популярна среди старшего поколения. Только 23% верят в естественный путь возникновения.
Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина «Спутник V» показала свою безопасность и эффективность — об этом говорят результаты третьей фазы исследования. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны.
Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева. В марте в гражданский оборот поступит третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром имени Чумакова.
Также пункты вакцинации откроются в частных клиниках, в ближайшее время — в торговых центрах города. С предложением открыть такие пункты ранее выступили владельцы ТЦ и ТРК. По их мнению, это повысит доступность вакцины и упростит процесс вакцинации, а также позволит «пропагандировать сами прививки». Центр вакцинации открылся и в Михайловском театре. Теперь «Спутник V» можно поставить в исторических интерьерах на площади Искусств — в сутки обещают принимать по 50 желающих.
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