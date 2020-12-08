Зачем нужна инклюзия? Объясняют Александр Цыпкин, Кирилл Иванов, Борис Пиотровский, Алексей Онацко и другие

Представители инклюзивных мастерских «Простые вещи»

Организаторы акции

«Инклюзия в широком смысле — это включение всех людей в общественную жизнь. Мы помогаем включаться в общественную жизнь людям с ментальными особенностями, трудоустраиваем их, строим вокруг них принимающее классное сообщество. Мы точно знаем, что с ребятами, работающими в мастерских, наша жизнь стала интереснее и наполненее. Что не только люди с ментальными особенностями нуждаются в нашей поддержке, но и мы нуждаемся в них — в их взгляде на жизнь, в их умении принимать других и радоваться, в их неповторимости. Издалека действительно может быть тревожно, страшно и непонятно, зачем принимать людей, отличающихся от нас. Но, когда происходит встреча, ответ на этот вопрос быстро находится. Этот проект — попытка спросить самых разных людей из разных сфер и с разным опытом — что мы все вместе и по отдельности приобретем, если наше общество станет открытым для разных людей с разными потребностями.

Художник проекта Никита Решетин пришел работать в столярную мастерскую «Простых вещей» год назад. В тот момент никто не знал, что Никита рисует. Однажды в пространстве столярной мастерской начали проходить занятия Арт-студии, где люди с ментальными особенностями занимаются живописью и графикой. Все чаще Никита оставлял на время работу с деревом и присоединялся к Арт-студии, сначала не верил в себя, рисовал несмело, карандашом, но все больше и больше. Перед мартовским карантином в Арт-студии попробовали делать наброски с натуры, и стало ясно, что у Никиты это получается невероятно хорошо, что его портреты — точные и талантливые. В будущем в «Простых вещах» планируется организовать персональную выставку художника».