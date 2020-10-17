Путин внес законопроект о непризнании однополых браков, заключенных за границей

Напомним, новая Конституция, которая была принята по итогам всероссийского референдума и вступила в силу 4 июля, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Несмотря на это, президент Владимир Путин позже заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, а также по половому и национальным признакам.

Год назад Совет по правам человека выступил в защиту ЛГБТ-семей, воспитывающих детей. Они считают, что семью, состоящую из ребенка и двух однополых родителей, разрушать нельзя, а воспитание не должно являться подовом для расследования и уголовного преследования. Ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора отметила, что воспитание детей однополой парой не должно являться поводом для уголовного преследования.