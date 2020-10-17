Президент России Владимир Путин решил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России правил международных договоров, трактовка которых противоречить не только Конституции, но и «основам правопорядка и нравственности». Так, в России однополые браки, заключенные за рубежом, не будут зарегистрированы, пишут «Ведомости».
Путин внес законопроект о непризнании однополых браков, заключенных за границей
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Фото: Shutterstock
Изменения коснутся 79 обновленной статьи Конституции. Уточняется, что ранее были случаи регистрации гей-браков на территории России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности».
В издании также отметили, что до изменения Конституции в России действовал приоритет международного права. Однако сейчас, в случае запроса властей, вопрос о допустимости исполнения в России решений межгосударственных органов будет решать Конституционный суд.
Напомним, новая Конституция, которая была принята по итогам всероссийского референдума и вступила в силу 4 июля, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Несмотря на это, президент Владимир Путин позже заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, а также по половому и национальным признакам.
Год назад Совет по правам человека выступил в защиту ЛГБТ-семей, воспитывающих детей. Они считают, что семью, состоящую из ребенка и двух однополых родителей, разрушать нельзя, а воспитание не должно являться подовом для расследования и уголовного преследования. Ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора отметила, что воспитание детей однополой парой не должно являться поводом для уголовного преследования.
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