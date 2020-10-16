Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что меры по поддержке рождаемости в России дают необходимый результат, но демографическая ситуация в стране остается сложной. Он также объяснил, почему происходит убыль российского населения.
Песков назвал причины демографического кризиса в России. Одна из них — «Мало женщин, которые могут рожать»
«Ситуация с ростом или сокращением населения хорошо известна, и президент неоднократно говорил, что это самая острая и самая важная проблема для нашей страны», — цитирует Пескова «Медуза». По его словам, существует объективные причины убыли россиян — это яма Великой отечественной войны и яма кончины Советского Союза начала 90-х годов, которые «преследуют по всей нашей истории современной». Также негативно повлияла на демографию пандемия коронавируса.
Песков добавил, что власти сейчас принимают «максимально возможные энергичные меры» для того, чтобы стимулировать рождаемость. Как он считает, эти меры хорошо известны, востребованы населением и принесут результаты в будущем.
«Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что если бы не было этих мер падения, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Но, слава богу, это не происходит. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй Мировой войны и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей. Вот и все», — подытожил он.
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