Песков добавил, что власти сейчас принимают «максимально возможные энергичные меры» для того, чтобы стимулировать рождаемость. Как он считает, эти меры хорошо известны, востребованы населением и принесут результаты в будущем.

«Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что если бы не было этих мер падения, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Но, слава богу, это не происходит. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй Мировой войны и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей. Вот и все», — подытожил он.