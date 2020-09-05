Телеведущий Иван Ургант и его коллега Дмитрий Хрусталев в новом выпуске передачи «Вечерний Ургант» показали пародию на президента Беларуси Александра Лукашенко и его 15-летнего сына Николая. Отрывок из шоу был опубликован в Twitter.
Посмотрите пародию Урганта на Лукашенко с автоматом и в бронежилете
Мощно ворвались в новый сезон 👨🔫 #ВечернийУргант pic.twitter.com/YGnXeZnlzJ— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) September 4, 2020
В видео Ургант и Хрусталев выходят к зрителям с игрушечными автоматами и в бронежилетах — под эпичную музыку Song for Denise, которая стала мемом этим летом. Ургант также надел черную кепку и накладные усы, а Хрусталев — военную каску. Поводом для пародии послужило появление Лукашенко и его сына в президентской резиденции в Минске в вооруженном виде. Она получила название «Папа может папа может все что угодно». «Мощно ворвались в новый сезон», — подписали они ролик в Twitter.
Ранее «Вечерний Ургант» показал пародию на ролик Федерального агентства новостей в поддержку поправок в Конституцию, который раскритиковали в Сети. В нем однополая пара усыновляет мальчика из детского дома, однако в пародии эта история раскрылась совершенно иначе.
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