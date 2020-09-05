Посмотрите пародию Урганта на Лукашенко с автоматом и в бронежилете

В видео Ургант и Хрусталев выходят к зрителям с игрушечными автоматами и в бронежилетах — под эпичную музыку Song for Denise, которая стала мемом этим летом. Ургант также надел черную кепку и накладные усы, а Хрусталев — военную каску. Поводом для пародии послужило появление Лукашенко и его сына в президентской резиденции в Минске в вооруженном виде. Она получила название «Папа может папа может все что угодно». «Мощно ворвались в новый сезон», — подписали они ролик в Twitter.