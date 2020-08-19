Выходя из больницы №14 Кировского района, петербурженка увидела лежащего на земле пожилого мужчину с забинтованными ногами. О нем она написала пост, после чего история стала вирусной, а мужчине начали помогать сотни людей. «Собака.ru» рассказывает эту историю.
Как сотни петербуржцев спасают бездомного с ампутированной ногой, найденного на газоне у больницы в Кировском районе
Как мужчину обнаружили и что с ним происходит сейчас?
Об этом «Собака.ru» рассказала Евгения Чистякова, которая и написала пост о пенсионере: «В больницу №14 я ходила со своей мамой — у нее проблемы со здоровьем. Когда вышли, увидела рядом со входом лежащего мужчину, завернутого в полиэтилен. Была пасмурная погода, прохладно. Я подошла к нему, он выглядел опрятно, в чистой одежде, трезвый и не опухший, рядом валялись костыли, ноги перебинтованы. Я спросила его, почему он лежит на траве — ответил, что ему ампутировали часть ноги, выписали из больницы, а идти некуда, так что сутки он уже находится на улице. Как оказалось потом, он бездомный, а чистую одежду и одеяло ему дали в больнице. Бесконечно держать его там они все равно не могли.
На вопрос, нужна ли ему помощь, он сказал, что ему нужно попасть на Суворовский, но на дальнейшие расспросы отвечал уклончиво — добавил только, что там у него есть друзья. Мне было неловко мучить его дальше, да и мама плохо себя чувствовала, так что я сфотографировала его, пообещала найти помощника и ушла.
Я не знала, как правильно поступать в такой ситуации, и опубликовала пост о дедушке на своей странице. Потом начала искать службы, которые занимаются такими проблемами. Позвонила в администрацию Кировского района, горячую линию Минздрава и социальные центры — все отвечали «Ой, это не к нам». В «Ночлежке» сказали, что предоставляют место только с восьми вечера до восьми утра и транспортировать человека сами не могут. Потом мой пост опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП», а потом и в большом сообществе «ДТП и ЧП», людей эта история очень тронула, было много комментариев, за несколько часов информация разлетелась. Оказалось, что есть частные организации, которые занимаются работой с такими людьми, многие хотели помочь. Информации поступало много, поэтому решила создать группу «Дед Алексей с Суворовского» — чтобы собрать все в одном месте и чтобы люди могли договариваться о визитах. Сейчас в ней больше 750 человек.
Потом оказалось, что кто-то отвез Алексея, как он просил, на Суворовский — а там к нему началось настоящее паломничество. Ему приносили еду, пытались с ним общаться и фотографироваться. Люди хотели как лучше, но он не был рад такому количеству внимания. Появились и люди, которые знали деда: он много лет жил в сквере на Суворовском, не пил, читал книжки, общался, они его любили. Из этих людей и новоприбывших собралась небольшая инициативная группа, которая Алексею Риммовичу активно помогает: ездит к нему, привозит необходимое.
Оказалось, что он отказался от ампутации — хотел сохранить ноги, «ну, подумаешь, немного почернели». Но потом, видимо, понял, что дело серьезное и признал, что ему нужна медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице, а до этого пару дней провел в Мальтийской службе помощи. По последней информации, его состояние стабилизировалась, врачи наблюдают за ним, ноги пока не ампутировали.
Мне показалось важным этим заняться, потому что это же живой человек, я не могла пройти мимо. Я даже не знаю, почему он пролежал целые сутки и никто не обратил внимание — так не должно быть».
Биография
«Фонтанке» удалось поговорить с самим Алексеем Риммовичем и узнать подробности его биографии. Ему 63 года, «когда распался Советский Союз, распался его брак; в лихие 90-е остался без крыши над головой, а за год до кризиса восьмого года — без работы. После этого местом постоянного жительства коренного петербуржца на долгое время стал сквер Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте». Выбрал это место, потому что жил неподалеку сначала с родителями, а потом и с женой — на улице Жуковского. Но после развода квартиру разменяли, мужчина переехал в комнату в коммуналке, а ее, по его словам, «отняли бандиты».
Родился он в Ленинграде, родители были врачами. Окончил Северо-Западный государственный заочный технический университет (сейчас не существует), работал инженером на заводе, потом — карусельщиком. «Хорошие заработки были, семью кормил. По 500 рублей и больше получал», — вспоминает он. Также зарабатывал декоративной лепниной. Жена умерла, про детей Алексей Риммович рассказал так: «Двое у меня. Девчонка в Минске живет, пацан в Ярославле. Я не хочу им мешать жить, на шею садиться. Что у меня с ногами будет — неизвестно. Может, даже ходить не смогу».
Алексей Риммович рассказал корреспонденту, что любит читать книги и с удовольствием слушает принесенное ему кем-то из сочувствующих радио. Подарили ему и телефон, но он его выключил, чтобы не мешал.
В самый разгар пандемии у него случился инсульт, после чего скорая увезла его в Покровскую больницу. «А там коронавирус, а у меня-то его нет. Привезли для галочки, десять дней продержали и выгнали. После этого мне еще хуже стало. Как-то добрался до сквера. Еще походил немножко. Потом второй (инсульт, — прим. ред.) случился. Потом гангрена и 14-я больница на Нарвской. Там мне говорят: «А куда тебя привезли-то?». Я говорю: «Как куда, ноги лечить», а они: «Так у нас не лечат, у нас ампутируют». Вот и все. Потом медсестра на кресле-каталке вывезла и оставила», — рассказал Алексей Брандуков.
Сомнительные сборы денег и будущее пенсионера
О пенсионере «Собака.ru» также поговорила с сотрудником Мальтийской службы помощи Михаилом Калашниковым: «Алексей Риммович действительно был доставлен в наш приют. После осмотра медиками сразу была предпринята попытка госпитализировать его в ту же больницу №14 по скорой. В ногах уже завелись опарыши. Но Алексей Риммович отказался. На следующий день нам удалось-таки уговорить его госпитализироваться. Насколько я знаю, сейчас он находится в четвертом отделении гнойной хирургии больницы №14.
На медикаменты и операцию для Алексея Риммовича деньги собирал некто Андрей (в группе «ВКонтакте» он писал со страницы с именем «Восточный Ветер» и под этим же именем даже давал интервью — прим. ред.). Нам известно из СМИ, что воевал он в Донбассе всего пару-тройку дней (сам Андрей называет себя «бойцом» и утверждает, что сам потерял ноги на войне — прим. ред.), а потом со своим таким же «однополчанином» прибыл в Петербург и занимается сбором средств на разные нужды. Деньги от него наша организация не получала. Если у людей есть желание пожертвовать что-то для нашего приюта, то по ссылке можно узнать, как это сделать. Мы рекомендуем переводить деньги только на счета организаций, на частные банковские карты — категорически нет. Можно легко нарваться на жуликов.
Если Алексей Риммович захочет вернуться в наш приют, мы его примем и будем заниматься его дальнейшей судьбой. Но мы все делаем на добровольных началах. Поэтому, если он захочет поменять место дислокации, мы его задерживать не будем».
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