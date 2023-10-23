Знакомьтесь, Пангея Ультима! Так называют единый континент, который в будущем образуется на Земле. Что о нем известно сейчас?

Что случилось?

В октябрьском номере журнала Nature вышла заметка британского научного журналиста Джонатана О’Каллагана о том, как, согласно последним исследованиям ученых, в будущем будет выглядеть карта Земного шара.

По прогнозам исследователей, существующие сейчас континенты соберутся в суперматерик, который объединит в себе Евразию, Африку и Америку. При этом Атлантический океан перестанет существовать, а Индийский превратится по факту во внутреннее море. Как отмечает автор, исследователи даже уже придумали новое название для будущего единого континента — Пангея Ультима.

Как пояснил «Собака.ru» и. о. завкафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ Роман Веселовский, такой сценарий действительно очень правдоподобен. По его словам, Земля периодически переживает периоды создания и распада единых материков. Ученые называют это суперконтинентальными циклами.

«[Этот процесс] начался примерно 3 млрд лет назад, — поясняет Веселовский в комментарии для редакции. — За это время существовали и распались следующие супеконтиненты: Кенорленд (он существовал примерно 2,5 млрд лет назад), Колумбия (1,8 млрд лет назад), Родиния (1,0 млрд лет назад) и [последний на данный момент] Пангея (250 млн лет назад). [Пангея Ультима] от Пангеи будет отличаться только конфигурацией суперконтинента и, возможно, его расположением на Земном шаре».