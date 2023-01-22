«Архипелаг Гулаг» Солженицына предлагают исключить из школьной программы

«В этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе, и как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе «Молодая гвардия» Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева «Горячий снег», должны вернуться в школьную программу. Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, «сплетни в виде версий», как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены», — сказал Вяткин для ТАСС.

По мнению депутата книга Солженицына не соответствует действительности: «Как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛАГа», который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину».

Но он также пообещал, что законодатели не будут «рубить с плеча», но намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память. «Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ», — добавил Вяткин.

Update: Исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы не рассматривают ни в «Единой России», ни в думском комитете по просвещению, заявила его глава Ольга Казакова.

«Вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или наоборот включения в программу – это сложный и длительный процесс. Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения. Мы всегда стоим за историческую правду и считаем, что школьники должны знать как славные героические страницы нашей истории, так и горькие периоды, которые прошёл наш великий народ», — подчеркнула она.

Недавно Совфед предложил вернуть в школьную программу изучение «Молодой гвардии» и рассказы о пионерах.