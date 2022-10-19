В Минобрнауки рассказали, кто из студентов может получить отсрочку от частичной мобилизации

Так, все студенты, получающие высшее образование данного уровня впервые по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации в случае обучения в образовательных организациях по программам, имеющим государственную аккредитацию.

Если студент восстановился в вузе и продолжает обучение, это считается продолжением получения образования соответствующего уровня впервые.

На время академического отпуска, вне зависимости от их количества, учеба не прерывается, а студент из вуза не отчисляется, у него также сохраняется отсрочка от призыва.

Если студент обучался по программе СПО, а сейчас поступил на программу высшего образования, отсрочка на него действует.

Студентам и аспирантам должны выдавать справку для предоставления в военкомат, содержащую следующую информацию: дата поступления в вуз с указанием сроков обучения, форма обучения, указание, что обучение проходит по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, студент/ аспирант получает образование данного уровня впервые.

Ранее Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Согласно указу, призываться также не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учатся в вечернее время.