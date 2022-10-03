Россияне стали меньше интересоваться онлайн-обучением — даже Data Science и иностранных языков

По данным «Нетологии», которые приводит «Коммерсантъ», после объявления в России частичной мобилизации спрос на онлайн-обучение упал примерно на 10-15% — в зависимости от направлений и в сравнении с показателями конца августа. На платформе Skillbox 21 сентября трафик снизился на 18% по отношению к предыдущей неделе, в GeekBrains — на 20-30%. В Skyeng неделя после мобилизации принесла падение спроса примерно на 10% по английскому для взрослых, 15% — по IT-курсам для взрослых.

За последние полгода спрос на долгосрочные комплексные программы обучения новым профессиям, рассчитанные на 12 месяцев и больше и позволяющие полностью сменить карьерное направление, превысил интерес к монокурсам по улучшению текущих навыков в 5 раз. Также представители сегмента онлайн-образования рассчитывают на рост спроса со стороны русскоязычных специалистов, которое уехали за рубеж.

По мнению основателя «Нетологии-групп» и бизнес-клуба Reforma Максима Спиридонова, текущий спад интереса к онлайн-образованию будет аналогичен февральскому — очень резким и продолжится в ближайшие недели. «Его глубина зависит от того, насколько быстро станут понятны перспективы мобилизации. […] Это будет первый год в истории российского рынка, когда отрасль покажет не рост, а падение минимум на 10-15%», — отмечает специалист.

Онлайн-обучение детей, наоборот, показывает рост: на 10% за неделю в сегменте IT и английского языка. «Мы пока не зафиксировали ни падения трафика, ни падения продаж. Все же детский сегмент более устойчив к таким новостям, как уже показал опыт февраля. Родители готовы инвестировать в образование своих детей, тем более в онлайн», — объясняет генеральный директор Maximum Educaiton Михаил Мягков.