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Наука и образование

Минобороны освободило от призыва в рамках мобилизации студентов частных вузов. Но есть условие

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Министерство обороны России освободило от призыва в рамках мобилизации студентов частных вузов. Для этого высшее учебное заведение должно быть аккредитовано государством.

xzserg/Shutterstock.com

«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют. […] Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», — заявил министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 1 октября. Ранее он также сообщил, что в рамках объявленной в России частичной мобилизации на военную службу не будут призывать женщин.

Напомним, 25 сентября дополнительным указом президента России Владимира Путина отсрочка от мобилизации была предоставлена студентам техникумов и вузов, но только государственных. Тогда же в Минобрнауке заявили, что обучающиеся в российских частных университетах могут быть призваны.

«На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. Пока что в указе президента написано, что имеют отсрочку от призыва студенты только государственных образовательных организаций», — ответили на горячей линии ведомства.

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