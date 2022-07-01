Путин поручил увековечить память ученого Кнорозова. Он расшифровал письменность майя

Как следует из документа, РФ должно за три месяца создать организационный комитет по увековечиванию памяти и проведению празднования юбилея Кнорозова, а также подготовить план основных мероприятий. Кроме того, глава государства рекомендовал федеральным и региональным органам власти, а также научным образовательным организациям принять участие в процессе.

Юрий Кнорозов является одним из самых известных российских ученых в мире, а также основателем советской школы майянистики. В 1952 году он в числе первых смог дешифровать иероглифическую письменность майя. В Мексике Кнорозову установили два памятника: в Канкуне и Мериде.