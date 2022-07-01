18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Путин поручил увековечить память ученого Кнорозова. Он расшифровал письменность майя

Поделиться:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти советского ученого-этнографа Юрия Кнорозова и утвердил празднование его 100-летия. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

Авторство: Галина Ивановна Дзенискевич (1933-2002)

Как следует из документа, РФ должно за три месяца создать организационный комитет по увековечиванию памяти и проведению празднования юбилея Кнорозова, а также подготовить план основных мероприятий. Кроме того, глава государства рекомендовал федеральным и региональным органам власти, а также научным образовательным организациям принять участие в процессе.

Юрий Кнорозов является одним из самых известных российских ученых в мире, а также основателем советской школы майянистики. В 1952 году он в числе первых смог дешифровать иероглифическую письменность майя. В Мексике Кнорозову установили два памятника: в Канкуне и Мериде.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: