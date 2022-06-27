«Зачем нам чужое слово "гамбургер", когда у нас есть свой "бутерброд"». Филологи — о попытке искоренить заимствования в русском языке

Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила — в стихах! — сенаторам бороться с чрезмерным употреблением иностранных слов. «Собака.ru» узнала, что думают об этом преподаватель СПбГУ и член Орфографической комиссии РАН Светлана Друговейко-Должанская, профессор департамента филологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Илья Калинин и заведующий Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.
Что происходит?
На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам бороться с чрезмерным употреблением заимствований. Во время дискуссии спикер Совфеда зачитала стихотворение, включенное в справочник русскоязычных замен иностранным словам:
А у нас тут воркшоп, а у вас?
А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово.
Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу.
А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала.
Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли,
Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили.
Вечеринкой были пати, улучшением — апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?
В своем выступлении она также отметила, необходимо сохранять язык Пушкина и «прекратить эти все нововеяния, которые абсолютно неуместны».
Что думают эксперты?
Иностранные заимствования в языке есть всегда. «Русский, как и любой другой язык, — постоянно развивающаяся система. Лексика реагирует на все общественные изменения: от появления новой технологии до пандемии. Для называния нового используются разные механизмы, которые порой конкурируют друг с другом. Скажем, на заре компьютерной эпохи конкурировали слова принтер и печатающее устройство — первое победило», — отмечает заведующий Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.
Профессор департамента филологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Илья Калинин акцентировал внимание на том, что сохранить язык Пушкина, как отметила Матвиенко, без «нововеяний» не получится: «Валентина Ивановна, как и все мы, говорящие на русском языке, постоянно употребляет иностранные слова, которые уже давно вошли в его лексический состав языка, не вызывая ощущения заимствования. Даже в ее призыве "не засорять наш уникальный язык" и заменить иностранные слова на их "аналоги" отечественного производства есть две импортные детали. Ссылка на язык Пушкина тоже не очень работает, учитывая, что в его сочинениях встречаются заимствования из 20 языков».
«Как можно ограничить использование иностранных слов?» — вопрос открытый. Максим Кронгауз считает, что «заменить все иностранные слова аналогами из русского языка — нереальная задача, а вот отдельные слова — вполне возможно». «В некоторых случаях мы подбираем аналоги из русского языка, придумываем новые слова или используем существующие, расширяя значение. Когда у нас есть выбор, действительно можно не употреблять заимствования, а использовать перевод или аналог. Но стоит признать, чаще всего побеждают заимствования», — подчеркивает Кронгауз в разговоре с «Собака.ru».
Светлана Друговейко-Должанская
Преподаватель СПбГУ и член Орфографической комиссии РАН:
«Разговоры о том, что в русском языке слишком много заимствований, — развлечение отнюдь не только нынешнего времени. Как правило, они всегда отчасти спровоцированы политическими и социальными событиями. Так, Орфографическая комиссия, которая на рассвете XX века занялась работой по реформированию русского алфавита и вообще правописания, подверглась ожесточенной критике именно с началом Русско-японской войны. Причем работу академиков стали приравнивать к деятельности интервентов. Например, некий Николай Соколов, поэт и публицист неославянофильского толка, в стихотворении "Двухсторонняя атака (Японцы с моря, язычники с Васильевского острова)", приравнивал наступление на русскую орфографию к нападению Японии на Российское государство, скрупулезно перечисляя фамилии замысливших орфографическую реформу "инородцев-изменников":
Кульман, Брандт и Корш Феодор,
Бодуэн де Куртенэ, —
Как японцы отличились
С русской грамотой в войне.
Попытка искоренить заимствования — отражение своего рода наивного магического сознания: «Вы нам — санкции на нашу нефть, мы вам — санкции на ваши слова». Конечно, это решительно невозможно осуществить. Во-первых, по причине того, что нельзя придумать такие меры, которые с завтрашнего дня (под угрозой, например, штрафов) запретили бы носителям русского языка пользоваться словами типа бебиситтер или аналог (кстати, последнее Валентина Матвиенко и сама с легкостью употребила в своей филиппике против иноязычных слов). Во-вторых, заимствования — один из способов обогащения языка. Средневековая латынь перестала развиваться именно потому, что никаких заимствованных слов она не принимала.
На днях кто-то в социальных сетях прокомментировал инициативу Матвиенко иронически: "Зачем нам чужое слово гамбургер, когда у нас есть прекрасное русское — бутерброд". Слово бутерброд заимствовано из немецкого языка в Петровскую эпоху. Потом появилось слово сэндвич. Но никто же не скажет, что бутерброд, сэндвич и гамбургер — одно и то же. Поэтому нам и нужны все три слова.
Наш язык — самоочищающаяся система, он легко избавляется от тех слов, которые ему не нужны. Когда в нашу жизнь приходит какое-либо явление, в наш обиход включаются те или иные предметы, которых раньше не существовало, с ними в язык неизбежно приходят их наименования — и они часто бывают иноязычными. С исчезновением явления уходит в пассивный запас и его имя. Например, в 1990-е широкоупотребительными были слова рэкет и рэкетир, которые ныне сделались практически историзмами».
Илья Калинкин
Профессор департамента филологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
«За стремлением государственных чиновников охранять "чистоту" родного языка и поставить под контроль его взаимодействие с другими языками стоит общая логика культурной войны с "западными ценностями", характерная для современного российского государства. В действительности, речь идет не о чистоте языка, а об очищении сознания людей от культурных, политических и этических смыслов, которые в данный момент определяются как враждебные и чуждые национальному духу и должны быть исторгнуты из повседневного обихода.
Сохранение литературной нормы и без всяких усилий со стороны депутатов и чиновников входит в задачи средней и высшей школы, филологической науки, традиционных СМИ (кстати, только в одном этом предложении можно насчитать восемь заимствований!). Но русский — как и любой другой — язык значительно шире, чем литературная норма. Современное общество организованно через множество субкультур, производящих собственные социальные и профессиональные диалекты. Часть их словарного репертуара проникает в ядро языка, часть — остается на периферии. В любом случае лексические ресурсы, связанные с заимствованиями, являются фактором стилистического и смыслового богатства языка, позволяя его носителям делать выбор между разными формами выражения.
Уверен, Комитет по образованию и науки откликнется на запрос спикера Совета Федераций и разработает соответствующее предложение (кстати, следуя его логике нужно упразднить и эту должность, и саму верхнюю палату российского парламента, или по крайней мере, предложить отечественный аналог ее названия, например, "глава Совета Воеводств"). Только вряд ли чиновникам удастся привести непосредственную языковую практику к национальной политической норме, которой они хотят соответствовать.
Законодательное регулирование языка напоминает попытку персидского царя Ксеркса высечь море. Можно составлять списки недопустимых слов, цензурировать тексты, но язык функционирует согласно собственной логике. Желание очистить язык от вредных с точки зрения руководства заимствований есть не что иное как желание остановить наступление будущего, затормозить развитие общества, отрезав его от окружающего мира. Попытка в равной мере болезненная и бесперспективная».
Комментарии (0)