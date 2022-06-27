«Зачем нам чужое слово "гамбургер", когда у нас есть свой "бутерброд"». Филологи — о попытке искоренить заимствования в русском языке

Что думают эксперты?

Иностранные заимствования в языке есть всегда. «Русский, как и любой другой язык, — постоянно развивающаяся система. Лексика реагирует на все общественные изменения: от появления новой технологии до пандемии. Для называния нового используются разные механизмы, которые порой конкурируют друг с другом. Скажем, на заре компьютерной эпохи конкурировали слова принтер и печатающее устройство — первое победило», — отмечает заведующий Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

Профессор департамента филологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Илья Калинин акцентировал внимание на том, что сохранить язык Пушкина, как отметила Матвиенко, без «нововеяний» не получится: «Валентина Ивановна, как и все мы, говорящие на русском языке, постоянно употребляет иностранные слова, которые уже давно вошли в его лексический состав языка, не вызывая ощущения заимствования. Даже в ее призыве "не засорять наш уникальный язык" и заменить иностранные слова на их "аналоги" отечественного производства есть две импортные детали. Ссылка на язык Пушкина тоже не очень работает, учитывая, что в его сочинениях встречаются заимствования из 20 языков».

«Как можно ограничить использование иностранных слов?» — вопрос открытый. Максим Кронгауз считает, что «заменить все иностранные слова аналогами из русского языка — нереальная задача, а вот отдельные слова — вполне возможно». «В некоторых случаях мы подбираем аналоги из русского языка, придумываем новые слова или используем существующие, расширяя значение. Когда у нас есть выбор, действительно можно не употреблять заимствования, а использовать перевод или аналог. Но стоит признать, чаще всего побеждают заимствования», — подчеркивает Кронгауз в разговоре с «Собака.ru».