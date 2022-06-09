Минобрнауки предложило ввести наказание студентов-целевиков за неуспеваемость

В документе сказано, что в договоре об обучении студента-целевика предлагается ввести дополнительные требования к успеваемости. Потенциальный работодатель и заказчик обучения сможет выбирать дисциплины, модули и практики для своего будущего сотрудника, по которым будет сформирован критерии успеваемости. Расторгнуть договор целевого обучения потенциальный работодатель может по итогам не менее двух аттестаций.

За неисполнение договора может грозить одно из двух наказаний: заказчик может расторгнуть договор либо сократить материальную поддержку студента (стипендию, оплата общежития или аренды квартиры, дополнительного образования и т.п.). В первом случае работодателя обяжут сначала помочь студенту улучшить успеваемость. Если договор все равно расторгается, то студент должен возместить стоимость обучения. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года.