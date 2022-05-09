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Наука и образование

Путин подписал указ о помощи детям военных, погибших в спецоперации на Украине. Они смогут поступать в вузы без экзаменов

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Дети участников специальной военной операции на территории Украины смогут поступать в российские университеты по специальной квоте. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

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В документе уточняется, что им выделят специальные квоты приема в вузы — 10% от всех бюджетных мест.  Также вузы должны зачислять детей военных, которые погибли или были ранены в ходе спецоперации, без вступительных экзаменов. Исключение сделают для творческих или профессиональных испытаний.

У детей, чьи родители погибли или были ранены, будет возможность поступить в Президентское кадетское училище, кадетские и казачьи корпуса, Суворовское военное училище, Нахимовское военно-морское училище без вступительных испытаний. Министерство науки и высшего образования должно в течение месяца разработать методические рекомендации по приему таких поступающих и направить их в вузы.

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