В СПбГУ не будут отчислять 20 студентов, задержанных на несанкционированных акциях

Члены комиссии провели встречи с 20 студентами, 18 из них признались, что были задержаны на акциях случайно. Еще двое сказали, что решили выйти на митинг «в силу личных переживаний» за друзей и родственников в Украине.

Комиссия также выяснила, что ранее вуз не имел претензий ко всем этим студентам. «В отношении таких обучающихся комиссия будет рекомендовать применение дисциплинарного взыскания в виде выговора», — заявили в вузе. Скольким еще учащимся угрожает потенциальное отчисление, пока неизвестно.

Напомним, о том, что СПбГУ подготовил приказы об отчислении студентов, которых задержали на несанкционированных митингах, стало известно на этой неделе. По данным газеты «Коммерсант», 13 проектов приказов об отчислении получил Большой студенческий совет (БСС) вуза. Отмечалось, что документы еще не подписаны и не вступили в силу — студенты должны будут пройти две инстанции: дисциплинарную комиссию и комиссию по этике. Однако в Санкт-Петербургском государственном университете опровергают сообщения об отчислении студентов, задержанных на несанкционированных акциях.

Ранее СПбГУ предложил зачислять участников «специальной военной операции РФ по защите населения Донбасса» без вступительных экзаменов. Идею поддержали все участники ректорского совещания.