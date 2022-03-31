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Наука и образование

«Википедию» привлекут к административной ответственности за отказ удалить запрещенные материалы

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Интернет-сервис «Википедия» хотят привлечь к административной ответственности за отказ удалить противоправную информацию. Роскомнадзор уже составил протокол о нарушении.

pixinoo / Shutterstock.com

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», — сказано в релизе.

Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении «Википедии». По закону владельцу сайта может грозить штраф до 4 млн рублей.

Напомним, сообщество русскоязычной «Википедии» сообщило в Twitter, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт из-за статьи про события на территории Украины. Претензии ведомства касались названия материала и информации о «многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны РФ».

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