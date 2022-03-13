В СПбГУ решили не отчислять двух студентов, задержанных на несанкционированных акциях. И вот почему

По информации издания «Студень», проректор по воспитательной работе Александр Бабич отозвал приказ об отчислении Романа Гришко, студента журфака СПбГУ. Учащегося задержали на первой несогласованной акции 24 февраля. Как рассказал «Фонтанке» Гришко, он в тот день провожал подругу до вокзала и не собирался участвовать в акции. Когда у Гришко, страдающего диабетом, упал уровень сахара в крови, он вместе с подругой решили зайти в кафе для перекуса. Выходя из заведения, молодой человек попал в толпу омоновцев и был сразу задержан.

«Лупа и Пупа» со ссылкой на дисциплинарный комитет студсовета СПбГУ сообщает о том, что отозван приказ об отчислении еще одного учащегося СПбГУ, однако никаких подробностей об этом случае нет.



В свою очередь в СПбГУ заявили, что на решение отозвать приказы не повлияли публикации в СМИ. Приказы были отозваны, поскольку в правоохранительных органах вузу сообщили, что этих студентов не привлекали к административной ответственности, административные дела в их отношении прекратили. Следовательно, отсутствуют основания для привлечения учащихся к дисциплинарной ответственности.