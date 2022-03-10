В СПбГУ опровергли сообщения об отчислении студентов, задержанных на несанкционированных акциях

О том, что СПбГУ подготовил приказы об отчислении студентов, которых задержали на несанкционированных антивоенных митингах, накануне сообщал «Коммерсантъ». По данным газеты, 13 проектов приказов об отчислении получил Большой студенческий совет (БСС) вуза. Отмечалось, что документы еще не подписаны и не вступили в силу — студенты должны будут пройти две инстанции: дисциплинарную комиссию и комиссию по этике.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу вуза, никто из учащихся, в отношении которых поступила информация о привлечении к административной ответственности по различным статьям КоАП, не отчислен. Университет запросил мнение Студенческого совета о мере дисциплинарного взыскания, которое учтут при принятии окончательного решения.

Напомним, ранее также стало известно о том, что Санкт-Петербургский государственный университет предложил зачислять участников «специальной военной операции РФ по защите населения Донбасса» без вступительных экзаменов. Идею поддержали все участники ректорского совещания.