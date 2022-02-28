Более 12 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей российских университетов подписали открытое письмо к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить «специальную военную операцию» на территории Украины. Они выступают «за мирный путь решения любых международных вопросов и конфликтов», в каких бы «обстоятельствах ни находились наше и иные государства».
Мы, студенты, аспиранты и преподаватели российских университетов, требуем прекратить «специальную военную операцию» (здесь и далее мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) на территории Украины. В каких бы обстоятельствах ни находились наше и иные государства, мы выступаем за мирный путь решения любых международных вопросов и конфликтов. [...]
Принято считать, что наука и Академия должны быть свободны от политики. Но пришло время, когда этой свободе негде существовать. «Специальная военная операция» затронет все стороны жизни, в том числе сферу науки и образования. Свободная наука и академическая деятельность не сочетаются с кровопролитием и страданиями. Жизни многих студентов, преподавателей и их семей непосредственно подвергаются опасности. Созидание среди разрушения невозможно.
Изучая на семинарах и лекциях историю XX века, мы думали, что эти жестокие уроки усвоены всеми государствами. Однако оказалось, что это не так. Умирают мирные граждане, молодые парни и девушки, наши ровесники. Развязывание «специальной военной операции» лишает Россию будущего, разрушает жизни, крадет детство и юность, развитие и образование. Принципы гуманизма и солидарности, которые так долго устанавливались во всем мире, теперь рушатся.
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