Мы, студенты, аспиранты и преподаватели российских университетов, требуем прекратить «специальную военную операцию» (здесь и далее мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) на территории Украины. В каких бы обстоятельствах ни находились наше и иные государства, мы выступаем за мирный путь решения любых международных вопросов и конфликтов. [...]

Принято считать, что наука и Академия должны быть свободны от политики. Но пришло время, когда этой свободе негде существовать. «Специальная военная операция» затронет все стороны жизни, в том числе сферу науки и образования. Свободная наука и академическая деятельность не сочетаются с кровопролитием и страданиями. Жизни многих студентов, преподавателей и их семей непосредственно подвергаются опасности. Созидание среди разрушения невозможно.

Изучая на семинарах и лекциях историю XX века, мы думали, что эти жестокие уроки усвоены всеми государствами. Однако оказалось, что это не так. Умирают мирные граждане, молодые парни и девушки, наши ровесники. Развязывание «специальной военной операции» лишает Россию будущего, разрушает жизни, крадет детство и юность, развитие и образование. Принципы гуманизма и солидарности, которые так долго устанавливались во всем мире, теперь рушатся.