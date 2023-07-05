Показываем, как проходит реставрация Консерватории Римского-Корсакова

Все работы по восстановлению должны завершить в 2024 году. Сейчас проходят последние этапы реставрации помещений. Кроме того, специалисты смогли узнать, какой цвет имело здание при строительстве, и вернуть исторический светло-бежевый оттенок.
Как пишет «Фонтанка», лепной декор фасадов реставрировали около двух лет. По словам руководителя обособленного подразделения Петербурга ППК «Единый заказчик» (госзаказчик работ) Денис Анненков, реставраторы вернулись к историческому цвету здания Консерватории времен его постройки. Установить, какой цвет был в 1896 году, помогли в КГИОП и команда экспертов — химики-технологи проводили расчистку стен, изучали альбомы фасадов зданий города.
Новая крыша уже обрастает конструкциями атриумов, под сводами которых разместят новое общественное пространство. Сейчас готовятся к установке стеклопакетов. Полностью завершить монтаж планируют к началу отопительного сезона.
«Благодаря современным светопрозрачным фонарям полезная площадь здания увеличится на 600 квадратных метров, что позволит открыть в Консерватории новые общественные пространства», — пояснил Анненков.
Самый хорошо сохранившийся зал со времен революции — Малый зал имени Глазунова. Реставратор Александра Потапова отметила, что весь лепной декор по стенам практически привели в порядок, сейчас работают над венчающим карнизом, а следом приступят к реставрации потолков.
Примечательно, что сохранилась и акустическая система зала Глазунова — «шуба» из деревянного каркаса. Более того, улучшают акустику и спинки стульев с перфорацией в форме арф. Несколько сотен стульев сейчас также приводят в порядок, а после реставрации их вернут на места. В соседнем помещении «фойе зала Глазунова» потолок уже восстановили, стены подготовили под окраску, огромное зеркало в помещении прикрыли фанерой от загрязнений.
Весной 2023 года приступили к реконструкции кровли. «В апреле строители завершили монтаж стальных ферм и балок на ее кровле. Эти новые стальные конструкции планируется использовать для подвеса механизмов и приборов освещения в знаменитом зале им. Рубинштейна, который оснастят современными технологиями переменной акустики», — сообщил представитель ППК «Единый заказчик». Суммарно новые стальные фермы смогут выдержать нагрузку более 100 тонн.
Старые фермы больше не могут выполнять свою основную функцию, но их все равно расчистили и оставили на прежних местах как историческую конструкцию. Весь чердак сделают отапливаемым. Здесь разместят как технологическое оборудование, так и учебные классы.
Больше всего реставраторы восстанавливали Домовую церковь, которую расписывал художник Андрей Рябушкин. Специалисты объездили более 10 музеев и архивов в разных регионах России в поисках исторических документов. В художественной мастерской находятся эскизы в натуральную величину, их с помощью кальки будут переносить на стены и своды помещения.
Кроме того, в анфиладах Консерватории специалисты постарались сохранить историческую штукатурку. На стенах часто попадались места ленточных расчисток слоев красок — таких слоев до 14, благодаря им удалось найти исторический оттенок.
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