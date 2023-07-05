Показываем, как проходит реставрация Консерватории Римского-Корсакова

Как пишет «Фонтанка», лепной декор фасадов реставрировали около двух лет. По словам руководителя обособленного подразделения Петербурга ППК «Единый заказчик» (госзаказчик работ) Денис Анненков, реставраторы вернулись к историческому цвету здания Консерватории времен его постройки. Установить, какой цвет был в 1896 году, помогли в КГИОП и команда экспертов — химики-технологи проводили расчистку стен, изучали альбомы фасадов зданий города.

Новая крыша уже обрастает конструкциями атриумов, под сводами которых разместят новое общественное пространство. Сейчас готовятся к установке стеклопакетов. Полностью завершить монтаж планируют к началу отопительного сезона.

«Благодаря современным светопрозрачным фонарям полезная площадь здания увеличится на 600 квадратных метров, что позволит открыть в Консерватории новые общественные пространства», — пояснил Анненков.