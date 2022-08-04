В ЗакС внесли законопроект о защите прав граждан при проведении программы реновации

В парламент Петербурга внесли законопроект, который дополняет условия программы комплексного развития территорий жилых кварталов (КРТ). Изменения предложили в партии «Яблоко», рассказал замглавы фракции Борис Вишневский.
Уточняется, что инициатива направлена на защиту прав граждан при проведении реновации. Авторы законопроекта предлагают гарантировать собственникам и нанимателям помещений в домах, которые попали в программу реновации, предоставлять равнозначного жилья, то есть не меньшее по количеству комнат и жилой площади, и большую общую площадь, чем «старое» жилье в хрущевках.
Также в документе прописано, что переселять из домов можно будет только в тот же муниципальный округ, где проходила реновация конкретного дома. В действующей версии КРТ дать квартиру по программе могут в любой точке в границах Петербурга. Также предлагается, что переселить в другое место могут только по согласию гражданина.
Помимо этого, авторы инициативы внесли уточнения к требованиям к домам: кандидатом в КРТ могут стать только те здания, износ конструкций которых превышает 70%.
Предложенный законопроект уже получил положительное заключение юридического управления парламента. Там подчеркнули, что инициатива не противоречит действующему законодательству и в ней не выявлены коррупциогенные факторы.
Напомним, петербуржцы обратили внимание на присвоение характеристики «Хрущевки панельные, постройки 1957-1970» некоторым жилым домам — в том числе девятиэтажным. Название категории зданий соответствует параметрам домов-кандидатов на участие в программе реновации. В жилищном комитете рассказали, как узнать, подходит ли ваш дом под реновацию или нет.
Многие петербуржцы высказывались против принятого закона о реновации. Так, горожане выстроились в огромную очередь на Витебском проспекте, чтобы подписать обращение президенту РФ Владимиру Путину. В нем они высказывают недовольство законом о реновации. Рассказываем подробнее.
Также вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель жилищного комитета Олег Зотов провели прямой эфир во ВКонтакте по вопросам реновации. Линченко призвал недовольных горожан «не поддаваться на провокации».
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