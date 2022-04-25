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Путин предложил понизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%

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Президент России Владимир Путин предложил изменить условия льготной ипотеки и снизить по ней ставку с 12% до 9%. Об этом он заявил 25 апреля на совещании по экономическим вопросам.

Shutterstock.com

Он также напомнил, что Центробанк уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки и к удешевлению кредита в экономике.

«Вместе с тем, считаю необходимым принять дополнительные решения, прежде всего, в части ипотечного кредитования. Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать «стройку» в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов — мы ее не так давно установили — до 9 процентов годовых», — сказал Путин.

По его словам, «ситуация в целом позитивная», чтобы принять подобное решение. Также президент поручил продлить действие льготной ипотечной программы до конца года.

Напомним, последний раз условия льготной ипотеки менялись меньше месяца назад. Тогда Путин попросил правительство поднять предельную ставку с 7% до 12%.

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