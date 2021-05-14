Подводим итоги конкурса от LEGENDA: необычный взгляд на Пушкинскую улицу и история о трех грациях на доме Николаевых

У участников конкурса был месяц на то, чтобы рассказать о своем любимом месте в Петербурге или показать его во всей красе и получить авторские украшения из ювелирной коллекции LEGENDA. Коллекция была специально создана к 10-летию бренда, и каждое из 5 украшений, входящих в нее, отражает ценности LEGENDA Intelligent Development.
Жюри состояло из представителей журнала «Собака.ru» и девелопера LEGENDA. Но даже вместе сделать выбор было непросто, потому что петербуржцы – такие петербуржцы, они любят свой город, ценят каждый его уголок и готовы делиться этой любовью. Мы получили множество красивых фотографий и вдохновляющих историй с воспоминаниями детства и с увлекательными рассказами о самых красивых местах в городе. Но итоги нужно было подвести, и вот результаты конкурса.
В номинации «Лучшая фотография» победила Дарья Афанасьева. На снимке она запечатлела перспективу Пушкинской улицы в оконном отражении бывшей гостиницы «Пале-Рояль».
Во второй номинации победила Галина Матвеева: интересные факты о доме Николаевых и его горельефах в виде прекрасных девушек признали «Лучшей историей».
По условиям конкурса, мы награждаем блогера, которого отметил победитель в одной из номинаций. В этом соревновании выиграла Ксения Сидорина, краевед из объединения ГЭНГЪ.
Всех поздравляем от души!
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