Подводим итоги конкурса от LEGENDA: необычный взгляд на Пушкинскую улицу и история о трех грациях на доме Николаевых

Жюри состояло из представителей журнала «Собака.ru» и девелопера LEGENDA. Но даже вместе сделать выбор было непросто, потому что петербуржцы – такие петербуржцы, они любят свой город, ценят каждый его уголок и готовы делиться этой любовью. Мы получили множество красивых фотографий и вдохновляющих историй с воспоминаниями детства и с увлекательными рассказами о самых красивых местах в городе. Но итоги нужно было подвести, и вот результаты конкурса.