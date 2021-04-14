По 8 мая включительно проходит конкурс LEGENDA, в котором можно выиграть авторские украшения

Условия участия довольно просты:

✨Выложите в своем аккаунте в Instagram фотографию любимого места в Петербурге, которое играет важную роль для вас или для города, и расскажите, чем оно вам дорого.

✨Поставьте хештеги #legenda10years #украшениеПетербурга. Аккаунт на время конкурса должен быть открыт.

✨Поставьте лайк этому посту и отметьте в комментариях двух друзей, которым тоже может быть интересно поучаствовать в конкурсе.



Необязательные условия:



✨Пройдите квиз о городе, который мы составили вместе с героями «Собака.ru» и поделитесь его результатами в своих соцсетях, чтобы получить дополнительные очки в конкурсе.

✨Выложите в сторис фото в маске, которую можно найти в нашем аккаунте, отметьте @sobaka_ru и @legenda.development, и ваши шансы выиграть увеличатся.



14 мая мы подведем итоги. Жюри, в котором примут участие представители LEGENDA и редакция «Собака.ru», выберет трех победителей, которые выполнили все условия конкурса.



Номинации:

«Самая вдохновляющая история»

«Лучшая фотография», которая покажется членам жюри самой запоминающейся и отвечающей эстетике LEGENDA

А еще победит тот из участников проекта, чей подписчик выиграет в одной из двух первых номинаций и чья аудитория будет самой активной. Если вы хотите поддержать Ксению Сидорину, Марию Евневич, Юру Ухорского, Влада Карпюка, Полину Бржезинскую, Пелагею Гоматину или Марию Балуеву, участвуйте в конкурсе и побеждайте вместе!

Желаем удачи!