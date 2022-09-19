О планах VK запустить отечественный аналог игровых магазинов Steam и Epic Games Store пишут «Ведомости» со ссылкой на близкого к VK источника и собеседника в российской IT-компании. По их данным, компания ведет ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и странах СНГ.

Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, в том числе игры серии Pathfinder и Rogue Trader — компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 года. По оценкам экспертов, в данную стратегию VK может вложить до 10 миллионов долларов.

Представитель VK заявил, что компания «активно вкладывается в развитие VK Play как на уровне функционала, так и по части расширения игрового каталога», однако комментировать предполагаемое партнерство с Owlcat Games не стал. По его словам, компания открыта «для всех разработчиков, которые хотят эффективно растить свои продукты на российском рынке».

Напомним, ранее стало известно, что игровая площадка VK Play запускает собственную стриминг-платформу. Отечественный аналог Twitch получил название VK Play Live и сейчас находится на стадии бета-тестирования.