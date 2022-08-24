В России запустили энциклопедию «Руниверсалис» — аналог «Википедии». Она сразу перестала работать

В России появилась «своя универсальная энциклопедия» «Руниверсалис» — отечественный аналог «Википедии», которую в июле обязали помечать как нарушителя законов страны. Почти сразу после запуска сайт проекта перестал работать.
О запуске энциклопедии «Руниверсалис» сообщил замглавы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин. «То, о чем мы говорили так давно, наконец-то случилось: в рунете появилась своя универсальная энциклопедия, которая работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом "Викимедиа"», — написал он в своем Telegram-канале.
Проект развивают бывшие редакторы «Русской Википедии», в настоящее время формируется штат редакторов. По словам Горелкина, энциклопедия расположена на российских серверах и «декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям». «Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», — заявил он.
Однако в первый же день после запуска энциклопедия «Руниверсалис» перестала работать — вечером 23 августа при входе на сайт появлялась ошибка 403, информирующая об отказе в доступе. Сейчас к заглавной странице «не удается получить доступ», так как «веб-страница, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу».
Объявляя о запуске энциклопедии, Горелкин пожелал авторам успехов и пообещал «внимательно наблюдать» за судьбой проекта. Проблемы с доступом к сайту он пока никак не прокомментировал.
Напомним, в мае 2020 года правительство России отказалось от идеи создания отечественного аналога «Википедии». Межведомственная рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта, также была упразднена. Планы по созданию энциклопедии были озвучены еще в 2016 году — тогда директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый называл проект «электронным аналогом Большой российской энциклопедии». Идею перехода на электронную версию Большой российской энциклопедии поддержал также президент России Владимир Путин. Законопроект, утверждающий правила создания аналога «Википедии» и его финансирования, был опубликован в июне 2019 года. На реализацию проекта планировалось выделить почти 2 миллиарда рублей.
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