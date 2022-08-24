В России запустили энциклопедию «Руниверсалис» — аналог «Википедии». Она сразу перестала работать

О запуске энциклопедии «Руниверсалис» сообщил замглавы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин. «То, о чем мы говорили так давно, наконец-то случилось: в рунете появилась своя универсальная энциклопедия, которая работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом "Викимедиа"», — написал он в своем Telegram-канале.

Проект развивают бывшие редакторы «Русской Википедии», в настоящее время формируется штат редакторов. По словам Горелкина, энциклопедия расположена на российских серверах и «декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям». «Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», — заявил он.

Однако в первый же день после запуска энциклопедия «Руниверсалис» перестала работать — вечером 23 августа при входе на сайт появлялась ошибка 403, информирующая об отказе в доступе. Сейчас к заглавной странице «не удается получить доступ», так как «веб-страница, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу».