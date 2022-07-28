18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Сайт проекта Tor снова запретили в России

Поделиться:

Сайт проекта Tor вновь запретили в России. Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района, пишет «Интерфакс» со ссылкой на суд.

DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

«Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 22 июля Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor в России. Это произошло спустя два месяца после решения Саратовского областного суда. Об этом рассказала адвокат правозащитного проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина, которая представляла интересы The Tor Project в суде.

Напомним, браузер Tor по решению Саратовского районного суда внесли в единый реестр запрещенной информации в декабре 2017 года. Роскомнадзор заблокировал сайт браузера спустя четыре года, в декабре 2021-го. После этого интернет-провайдеры начали блокировать доступ к браузеру Tor в России. А в мае 2022 года Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции о блокировке Tor. Дело перешло на новое рассмотрение.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: