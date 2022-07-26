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Россия вошла в тройку стран-лидеров по скачиваниям VPN-сервисов

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По итогам марта-июля Россия заняла второе место в мире среди стран-лидеров по числу скачиваний VPN-сервисов. Чаще всего приложениями, позволяющими без ограничений пользоваться интернетом, интересовались в середине марта.

Shutterstock.com

Как пишет РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic, который анализирует рынок мобильных приложений, только за первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 миллионов раз. В январе 2022 года число скачиваний составило 2 миллиона — тогда страна занимала 16 место в мире по данному показателю, а годом ранее, в июле 2021-го, 2,7 миллиона раз.

В течение последних полутора лет страной-лидером по числу скачиваний VPN-сервисов является Индия — сейчас она также располагается на первой строчке рейтинга. Следом за ней ранее располагались Пакистан, Индонезия и США.

По итогам марта-июля Россия занимала вторую строчку рейтинга по числу загрузок VPN-сервисов. Наибольшей популярностью у россиян пользуются сервисы:

  • VPN — Super Unlimited Proxy (14,36 миллиона скачиваний);
  • Secure VPN — Safer Internet (12,08 миллиона);
  • VPN Proxy Master — Safer Vpn (10,8 миллиона);
  • 1.1.1.1: Faster & Safer Internet (10,8 миллиона);
  • Turbo VPN — Secure VPN Proxy (12,8 миллиона).

По данным сервиса Google Trends, пик интереса к VPN пришелся на 13-19 марта. Чаще всего по запросам, включающим аббревиатуру VPN, поиск осуществляли в Москве и Московской области, Петербурге, а также Калининградской и Ярославской областях.

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