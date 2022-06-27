В России создали Ассоциацию блогеров и агентств. Провинившихся будут отправлять в «черные списки»

По ее словам, в ассоциацию вошли порядка 65% игроков рынка, в том числе более 30 агентств, курирующих крупных русскоязычных блогеров. Целью объединения называют «выработку эффективных правил взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства».

«По неофициальным данным, за прошлый год общий оборот интернет-маркетинга составил 15 млрд рублей. При этом наш рынок никогда не был объединен никакой ассоциацией в отличие от, например, Ассоциации креативных агентств. И так сложилось, что создание ассоциации было абсолютно ситуативной историей. Мы собрались на несколько антикризисных встреч, чтобы понять, что же нам делать дальше. И создание ассоциации стало логичным шагом», — сообщила Татьяна Иванова.

Как рассказал сооснователь ассоциации Максим Перлин, организацию создали не чиновники, а участники рынка. Она зарегистрирована как НКО и не собирается заниматься коммерческой деятельностью.

Перлин также добавил, что ассоциация разрабатывает идею введения «черных списков» участников сферы: блогеров, агентств и клиентов. Система будет функционировать на основе желтых и красных карточек, на подобие футбольной системы.

«Если агентство доказывает, что блогер как‑то некрасиво себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом он получает еще одну и еще одну. Наличие трех желтых карточек означает, что блогер получает красную карточку, и члены ассоциации, которые верифицировали это правило, перестают с этим блогером работать», — заявил он.