Во ВКонтакте появился чат-бот «ЛизаАлерт», который поможет ускорить поиск пропавших людей

Чат-бот доступен в официальном сообществе «ЛизаАлерт». Он поможет пользователям узнавать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей. Также через бота можно будет вступить в ряды добровольцев «ЛизаАлерт» в разных регионах России. Предполагается, что все это позволит снизить нагрузку на горячую линию отряда и направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек.

Чтобы начать общение с ботом, достаточно отправить ему слово «Привет». Как говорят во ВКонтакте, его главная особенность — оказание помощи «здесь и сейчас»: например, если у пользователя есть информация о пропавшем человеке, через чат-бота он оперативно свяжется с модератором. Также бот может посоветовать, что делать в первую очередь, если пропал человек, и как поступать в экстренных ситуациях: при встрече с потерявшимися детьми и людьми пожилого возраста.

Кроме того, чат-бот поможет следить за актуальными поисками и присоединяться к ним в качестве добровольцев. Получать новости отряда можно ВКонтакте в сообщениях от сообщества «ЛизаАлерт» или по СМС: для этого нужно подписаться на рассылку на портале lizaalert.beeline.ru — оповещения будут бесплатными для абонентов всех операторов.

Напомним, в начале года координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов привел следующую статистику: ежегодно по всей России пропадают около 180 тысяч человек, 20 тысяч из которых не находят. Чаще ищут мужчин, чем женщин, а самые сложные случаи связаны с поиском пожилых людей.