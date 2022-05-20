В Сети завирусился «плачущий» фильтр. В чем популярность маски и при чем тут Эмбер Херд?

В интернете стремительно набирает известность новый AR-фильтр «плачущего лица» из Snapchat. Всего за неделю его существования им воспользовались более 1,3 млрд раз в разных соцсетях. Рассказываем, в чем популярность фильтра и при чем тут Эмбер Херд.
Маска Crying была в приложении Snapchat еще в 2021 году, но технологии не позволяли ее улучшить до нынешнего состояния. После апгрейда фильтр стал гораздо реалистичнее. Нейросеть заставляет человека плакать и строить грустные гримасы.
На фоне растущей популярности появилась теория, что «плачущая» маска списана с Эмбер Херд. Сейчас в Америке проходит громкий судебный процесс, в котором выясняют отношения актриса и ее бывший муж Джонни Депп. На одном из заседаний Херд не сдержала эмоций и разрыдалась.
Позже представители Snapchat опровергли эту теорию. Они заявили, что фильтр разрабатывался задолго до того, как Херд в слезах давала свои показания на суде, пишет портал TMZ.
Несмотря на это, всего за неделю существования «плачущего» фильтра, им воспользовались более 1,3 млрд раз. Хотя маска разработана и есть только в Snapchat, видео с использованием фильтра появляются также в TikTok, YouTube и Twitter. А уже к середине мая под хэштегами #cryingfilter и #sadfilter набралось более 75 млрд просмотров в TikTok. И эта цифра продолжает расти.
Эффект плачущего лица используют, чтобы разыгрывать друзей и родных. Маска и правда вызывает плачь, только от смеха. К популярному тренду присоединяются и знаменитости. Например, Кортни Кокс, которая исполнила роль Моники в ситкоме «Друзья», также не могла пройти мимо и выложила в своих социальных сетях забавный ролик с «плачущим» фильтром на своем лице.
Как мы уже говорили, «плачущий» фильтр есть только в приложении Snapchat. Но видео с использованием этого эффекта можно выложить и в другие соцсети. Для этого все-равно понадобиться скачать Snapchat, там же нужно записать видео с «линзой» (так в приложении называют фильтры), сохранить снятый ролик на телефон и уже сохраненную копию можно транслировать во всех доступных соцсетях.
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