В Сети завирусился «плачущий» фильтр. В чем популярность маски и при чем тут Эмбер Херд?

На фоне растущей популярности появилась теория, что «плачущая» маска списана с Эмбер Херд. Сейчас в Америке проходит громкий судебный процесс, в котором выясняют отношения актриса и ее бывший муж Джонни Депп. На одном из заседаний Херд не сдержала эмоций и разрыдалась.

Позже представители Snapchat опровергли эту теорию. Они заявили, что фильтр разрабатывался задолго до того, как Херд в слезах давала свои показания на суде, пишет портал TMZ.