Виталий Милонов будет вести шоу «Я не гей». Его запустил блогер Амиран Сардаров

Суть реалити-шоу заключается в том, что восемь мужчин селят в одном доме и они пытаются выяснить, кто из них представитель ЛГБТ-сообщества. Для этого участникам предстоит выполнять различные задания, например провести дефиле в купальниках. Победитель получает два миллиона рублей и статуэтку Виталия Милонова в придачу.

«Мне нравится смешивать не смешиваемое. Почему нет? Социальный эксперимент, в котором вешаются ярлыки, много предрассудков… Да и просто забавно смотреть, как людям неловко. Мне кажется, это многому учит зрителя и участников шоу. Например, как много ненужных заморочек и предрассудков нам внушают с детства», — сказал Сардаров.

Блогер поделился, что «сразу понимал: лучше, чем Милонов, я соведущего не найду». Сардаров назвал депутата «прикольным дядькой» и добавил, что очень рад его участию в проекте. Сам Милонов свое участие в проекте никак не комментировал.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов прошел с «инспекцией» по петербургским борделям. В выпуске шоу, который вышел на YouTube-канале «RT Россия», парламентарий пытается вести диалог с секс-работницей и «предрекает» ей насильственную смерть, если она продолжит свою деятельность.