ВКонтакте запустила отдельное приложение для видеоконференций

Платформа безлимитных видеоконференций VK Звонки представила приложение для мобильных устройств на iOS и Android, а также отдельную веб-версию для компьютеров. Последняя поддерживает все ключевые функции видеоконференций: демонстрацию экрана в 4К, активное шумоподавление, виртуальные фоны.

Подключиться к звонку можно без аккаунта во ВКонтакте. В звонок можно быстро добавлять людей из списка контактов, а организовать встречу есть возможность как от личной страницы, так и от имени сообщества. Участники звонка могут обмениваться полезными файлами в отдельном чате, который остается доступен и после завершения конференции.

Как считают во ВКонтакте, отдельное приложение позволит расширить возможности для организаторов онлайн-мероприятий — от форумов и конференций до вебинаров и корпоративных собраний на тысячи сотрудников. Также на платформе скоро появится функция планирования звонков — можно будет создать конференцию заранее, поставить напоминание в календарь и отправить ссылку участникам по почте или в любом мессенджере.

Приложение VK Звонки уже доступно в магазинах устройств на iOS и Android. У платформы также есть версии для компьютеров с Windows, macOS и Linux.