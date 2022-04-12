Фирменный магазин приложений Huawei теперь не поддерживает карты «Мир»

Российские карты «Мир» больше не поддерживаются в официальном магазине приложений Huawei AppGallery. На это обратили внимание пользователи продукции компании.
Как пишет Интерфакс, при попытке оплаты картой российской платежной системы AppGallery отклоняет операцию, после чего предлагает использовать другой способ платежа или повторить попытку позднее.
«К сожалению, в настоящее время могут возникать трудности в добавлении банковской карты с платежной системой "Мир", мы работаем над решением этого вопроса. Пожалуйста, выберите номер мобильного телефона в качестве способа оплаты», — приводит информагентство сообщение от службы поддержки Huawei.
Ранее из AppGallery удалили приложение ряда российских банков, попавших под блокирующие санкции США: Промсвязьбанка, ВТБ и «Открытия».
Напомним, в конце марта компания Apple приостанавила поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. Официальное уведомление об этом получили в Национальной системе платежных карт. 12 апреля стало известно, что приложение «СберБанк Онлайн» пропало из App Store.
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