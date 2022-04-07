РКН запретил распространять рекламу Google и его ресурсов из-за нарушения российского законодательства

Помимо этого, поисковые системы обяжут информировать интернет-пользователей о нарушении компанией российского законодательства. Эти меры будут действовать до тех пор, пока компания не устранит все нарушения.

По данным регулятора, YouTube, который принадлежит Google, «стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

Кроме того, площадку обвиняют в дискриминации контента российских СМИ. «В частности, выявлена блокировка аккаунтов или контента новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других», — заявили в ведомстве.

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей от Google «Google Новости» на территории России. Причина принятых мер в том, что ресурс «обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции» в Украине.