Microsoft не будет останавливать сотрудничество с российскими клиентами, не попавшими под санкции

Информагентство сообщает, что еще в середине марта руководитель Microsoft написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В своем тексте он сообщил, что компания не будет разрывать отношения с российскими пользователями, если на них не наложены ограничения из-за «специальной военной операции».

В частности, он отметил, что компания продолжит вести бизнес с российскими школами и больницами. «Если эти учреждения лишить обновлений программного обеспечения, это может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей», — говорится в сообщении Смита.

Впрочем, руководитель компании также отметил, что Microsoft обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос «прекращения каких-либо текущих услуг и поддержки» в России.