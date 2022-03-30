От полной отмены безлимита до угрозы сбоев: как в самое ближайшее время изменится мобильная связь в России

Мобильные операторы после введения против России санкций стали говорить о возможном дефиците необходимой электроники, ухудшении качества связи, и повышении цен. Минцифры посоветовало им отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях. Что ждет российский телеком и каким сюрпризам следует готовится? Собрали все, что известно на данный момент.
Повышение цен на связь
Российский телеком переживает нелегкие времена, как и вся экономика страны. Санкции, уход с российского рынка производителей необходимого оборудования, обвал рубля — все это приводит к многочисленным проблемам. В качестве одной из мер поддержки власти планируют ввести механизм «индексации тарифов операторов связи на уровень индекса потребительских цен». Как писали «Ведомости», фактически речь идет о привязке роста расценок на связь к инфляции.
«В прошлые годы ФАС "прессовал" операторов и ограничивал их в возможности повышать тарифы, им приходилось искать косвенные пути для этого, — отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, — сейчас цены вырастут на уровень инфляции, скорее всего это будет 10–15%». При этом эксперт признает, что это повышение будет выше обычного, но подчеркивает, что, «учитывая дешевизну связи в России, услуги мобильных операторов все равно останутся доступными».
Как отмечает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, рост цен на связь в этом году все равно бы произошел. Однако в новых условиях он будет бОльшим, чем ранее предполагалось. «С начала года некоторое повышение цен состоялось, поэтому прямо сейчас резкого роста тарифов не будет. Он возможен позже, если ситуация не урегулируется. Ведь все оборудование импортное, покупается за доллары и евро. Пока операторы сделали запасы, но что будет дальше непонятно. Если повышение тарифов будет, то во второй половине года, а насколько они изменятся сейчас не скажет никто. Очевидно только то, что связь будет стоить дороже», — заключил он.
Возможные сбои связи
Подорожание — не единственная проблема, с которой могут столкнуться российские пользователи. Износ старого оборудования и проблемы с поставками нового могут привести к проблемам с качеством связи. Так, комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT (в нее входят представители крупнейших телеком-компаний страны) предупредила, что «в текущих экономических условиях» резервов оборудования у мобильных операторов может хватить на полгода, а сбои же возможны уже летом. Чтобы поддержать отрасль эксперты РСПП предложили правительству ряд мер, в том числе налоговые послабления.
«Это консолидированное заключение экспертов отрасли», — прокомментировали «Собака.ru» заявление комиссии в пресс-службе Билайна. «В ситуации, когда у телеком-компаний возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, меры РСПП позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы сетей связи», — добавили «Собака.ru» в пресс-службе МегаФона.
Впрочем, в Минцифры отметили, что не видят оснований для проблем со связью. С этим мнением солидарен и Эльдар Муртазин из Mobile Research Group. «[Заявления РСПП – это] торг. Все хотят получить поддержку от государства, чтобы этого добиться государство надо напугать, сказать, что если не дадите сейчас денег, то все разрушится и превратится в тыкву. Да есть проблемы, но, безусловно, они не критические», — отметил он. А вот соавтор канала «Нецифровая экономика» Егор Сонин полагает, что сбои вполне возможны. «Будут разрывы в сети без апдейдтов, местами медленное открытие сайтов, потому что обновлять сети какое-то время возможности не будет, а трафик будет только расти», — объяснил он.
Как объясняет Денис Кусков, каждый оператор связи использует в том или ином регионе оборудование одного производителя чаще всего, это Nokia, Ericsson и Huawei. Первые две компании ушли из России и получить новую электронику их производства будет крайне сложно. При этом просто заменить одну базовую станцию в городе на изделие другого производителя не получится (оно просто не будет работать в единой системе). «То есть вышедшее из строя оборудование будет заменяться продукцией того же производителя, со склада. А если в запасе его нет, то придется перебрасывать уже работающее в других местах оборудование. Все это скажется на качестве связи, хотя и не сразу», – сказал эксперт.
Отказ от безлимитных тарифов
В конце марта стало известно, что Минцифры рекомендовало мобильным операторам «исключить неограниченное потребление трафика», в частности, введя ограничения на трафик для пользователей безлимитных тарифов. Предполагается, что это позволит добиться равномерной нагрузки на сеть и даст возможность сохранить устойчивое функционирование российской инфраструктуры.
«Мы разделяем озабоченность министерства. Однако в своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть. Мы рады, что регулятор разделяет этот подход», — прокомментировали «Собака.ru» эту новость в пресс-службе Tele2.
«Сейчас для действующих абонентов подключенные безлимитные тарифы и опции сохраняются. На сегодняшний день абоненты МТС в Петербурге могут подключить тариф «Для ноутбука» с безлимитным доступом в сеть, а также тарифы для смартфонов, включающие до 60 Гб мобильного интернета», — отметили «Собака.ru» в пресс-службе МТС.
Как соглашаются эксперты, данная мера не стала неожиданностью и совпала с давно реализуемыми планами компаний по постепенному отказу от безлимита. «Операторы еще до этих событий хотели отказываться от безлимитных тарифов потому что им невыгодно. Не было бы этих событий, все равно безлимитные тарифы бы уходили. Однако сейчас любое облегчение деятельности операторов ложится в канву. Вообще каждый человек индивидуален, но подавляющему большинству людей безлимитного тарифа на сотовую связь не нужно: среднее количество гигабайт, которые расходует человек находится в пределах 15 ГБ в месяц. Так, что многие пользователи, если им ограничить трафик цифрой в 20 ГБ этого даже не заметят», — пояснил Денис Кусков из TelecomDaily.
Проблемы с внедрением 5G
В последние годы внедрение сетей пятого поколения официально называлось одним из приоритетов российского телекома. Несмотря на это операторы сталкивались с большим количеством проблем (в том числе компании были недовольны частотами, на которых власти предлагали развивать 5G). Теперь в связи с санкциями, уходом крупных производителей оборудования и проблемами в экономике внедрение сетей нового поколения оказалось под большим вопросом.
Операторы связи пока осторожно комментируют перспективы развития 5G в России. «В настоящий момент в Петербурге продолжают работать пилотные зоны сетей пятого поколения, запущенные МТС в течение последних лет. По долгосрочным перспективам внедрения мы находимся в диалоге с партнерами», — сообщили в пресс-службе МТС. «В России нет коммерческих сетей пятого поколения — пока применение стандарта ограничено тестовыми зонами. Поэтому здесь мы в первую очередь сталкиваемся с вопросом выделения нового частотного диапазона для сетей 5G», — отметили в пресс-службе Tele2.
В пресс-службе Мегафона сообщили, что приоритетной задачей для развития технологий 5G в стране является получение радиочастотного спектра в диапазоне 3,4 – 3,8 ГГц, «обеспечивающего оптимальный баланс между покрытием сети и скоростью интернета». «Мы продолжаем работать в этом направлении», — рассказали в пресс-службе компании.
А вот опрошенные редакцией эксперты высказались пессимистичнее. «5G — это дорогостоящий проект. В нынешней ситуации я думаю что мы можем увидеть очаговое его развитие. Могут быть проекты масштаба предприятий, возможно фрагментарное покрытие крупных городов, но сроки появления сети федерального масштаба неопределенны», — полагает Константин Анкилов, управляющий партнер «ТМТ Консалтинг». «На развитие этой технологии нужны деньги. Я думаю, что из-за кризиса этот процесс затормозится», — добавил Эльдар Муртазин из Mobile Research Group.
Отключение роуминга в Европе
Еще в конце февраля «Коммерсант» сообщил, что украинские мобильные операторы начали блокировать звонки и СМС-сообщения из России. Также Национальная комиссия, регулирующая электронные коммуникации, радиочастотный спектр и предоставление услуг почтовой связи страны, направила письмо коллегам из ЕС c просьбой отключить роуминг российских абонентов в Европе.
Опрошенные редакцией эксперты полагают, что такой шаг со стороны европейских властей маловероятен. «Технических проблем для этого нету: просто рвется соглашение с российским партнером и все, – рассуждает Денис Кусков из TelecomDaily, — вопрос в том, что сейчас какое-то количество людей за рубежом использует российские сим-карты, в том числе невывезенные туристы. Вряд ли отрубать им связь целесообразно».
«Здесь все зависит от европейских операторов. Гипотетически можно сделать все, что угодно, но это будет означать разрыв отношений между российскими и европейскими операторами. Мне представляется этот сценарий сомнительным», — заключил Константин Анкилов из «ТМТ Консалтинг».
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