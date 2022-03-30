От полной отмены безлимита до угрозы сбоев: как в самое ближайшее время изменится мобильная связь в России

Возможные сбои связи

Подорожание — не единственная проблема, с которой могут столкнуться российские пользователи. Износ старого оборудования и проблемы с поставками нового могут привести к проблемам с качеством связи. Так, комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT (в нее входят представители крупнейших телеком-компаний страны) предупредила, что «в текущих экономических условиях» резервов оборудования у мобильных операторов может хватить на полгода, а сбои же возможны уже летом. Чтобы поддержать отрасль эксперты РСПП предложили правительству ряд мер, в том числе налоговые послабления.

«Это консолидированное заключение экспертов отрасли», — прокомментировали «Собака.ru» заявление комиссии в пресс-службе Билайна. «В ситуации, когда у телеком-компаний возникли сложности с поставками зарубежного оборудования, меры РСПП позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы сетей связи», — добавили «Собака.ru» в пресс-службе МегаФона.

Впрочем, в Минцифры отметили, что не видят оснований для проблем со связью. С этим мнением солидарен и Эльдар Муртазин из Mobile Research Group. «[Заявления РСПП – это] торг. Все хотят получить поддержку от государства, чтобы этого добиться государство надо напугать, сказать, что если не дадите сейчас денег, то все разрушится и превратится в тыкву. Да есть проблемы, но, безусловно, они не критические», — отметил он. А вот соавтор канала «Нецифровая экономика» Егор Сонин полагает, что сбои вполне возможны. «Будут разрывы в сети без апдейдтов, местами медленное открытие сайтов, потому что обновлять сети какое-то время возможности не будет, а трафик будет только расти», — объяснил он.

Как объясняет Денис Кусков, каждый оператор связи использует в том или ином регионе оборудование одного производителя чаще всего, это Nokia, Ericsson и Huawei. Первые две компании ушли из России и получить новую электронику их производства будет крайне сложно. При этом просто заменить одну базовую станцию в городе на изделие другого производителя не получится (оно просто не будет работать в единой системе). «То есть вышедшее из строя оборудование будет заменяться продукцией того же производителя, со склада. А если в запасе его нет, то придется перебрасывать уже работающее в других местах оборудование. Все это скажется на качестве связи, хотя и не сразу», – сказал эксперт.