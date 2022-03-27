Илон Маск заявил о намерении создать новую социальную сеть

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск всегда славился своими лаконичными, провокационными и забавными твитами. Но недавно он превзошел сам себя. Маск предложил поединок Владимиру Путину (что?), посоветовал Дмитрию Рогозину открыть литературный кружок и даже успел вступить в полемику с Рамзаном Кадыровым (да!). Рассказываем, с чего началось «противостояние» американского бизнесмена и российских политиков, и при чем здесь Павел Дуров.