Илон Маск заявил о намерении создать новую социальную сеть

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что задумался над созданием новой соцсети.
Так он ответил одному из пользователей Twitter, который поинтересовался, не желает ли Маск запустить платформу, «где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание». Также ранее предприниматель назвал себя «абсолютистом в вопросах свободы слова».
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск всегда славился своими лаконичными, провокационными и забавными твитами. Но недавно он превзошел сам себя. Маск предложил поединок Владимиру Путину (что?), посоветовал Дмитрию Рогозину открыть литературный кружок и даже успел вступить в полемику с Рамзаном Кадыровым (да!). Рассказываем, с чего началось «противостояние» американского бизнесмена и российских политиков, и при чем здесь Павел Дуров.
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