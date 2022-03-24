Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей Google на территории России

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — приводит ТАСС заявление Роскомнадзора.

В Google ограничение доступа к агрегатору новостей подтвердили. «Мы подтверждаем, что некоторые [пользователи] сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны», — говорится в комментарии компании.

Google Новости (Google News) — бесплатный агрегатор новостей, запущенный в 2002 году компанией Google. Сервис работает по всему миру и доступен на русском, украинском, английском, французском, немецком, итальянском, польском и других языках. Новости внутри агрегатора распределяются по нескольким категориям — новости страны, мира, местные новости, бизнес, наука и техника, развлечения, спорт.