Фото дня: гигантский голубь завладел недостроенным домом. Это новая работа художника Вадима Соловьева

Художник разместил изображение у себя Telegram-канале. На нем голубь небывалых размеров мешает достроить жилой дом. Во вселенной автора пернатые «строго запрещены», но это совершенно не мешает существовать птицам. Соловьев предложил подписчикам поразмыслить над проблемой гигантских голубей и их запрета.

«Никогда еще запрет гигантских голубей не решал проблему наличия гигантских голубей. Более того — попытки называть гигантских голубей как-то иначе (укрупненные воробьи, чрезмерные птицы и т.д.) тоже ничего не меняют», — написал Соловьев.