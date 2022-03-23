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Фото дня: гигантский голубь завладел недостроенным домом. Это новая работа художника Вадима Соловьева

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Петербургский художник Вадим Соловьев представил новую работу. В этот раз он изобразил гигантского голубя, сидящего на крыше многоэтажки.

Вадим Соловьев

Художник разместил изображение у себя Telegram-канале. На нем голубь небывалых размеров мешает достроить жилой дом. Во вселенной автора пернатые «строго запрещены», но это совершенно не мешает существовать птицам. Соловьев предложил подписчикам поразмыслить над проблемой гигантских голубей и их запрета.

«Никогда еще запрет гигантских голубей не решал проблему наличия гигантских голубей. Более того — попытки называть гигантских голубей как-то иначе (укрупненные воробьи, чрезмерные птицы и т.д.) тоже ничего не меняют», — написал Соловьев.

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