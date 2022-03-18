RuTracker будет недоступен для россиян, даже если его разблокирует Роскомнадзор

О «санкциях» в отношении россиян представитель RuTracker сообщил изданию Forbes. По его словам, сервис будет недоступен для пользователей из России даже в том случае, если Роскомнадзор официально снимет с него блокировку — разблокировать сайт ранее предлагал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Причина такого решения в том, что платформа «в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей». Также представители сервиса рассказали, что RuTracker уже отключал доступ пользователям из России и Китая из-за наплыва спама и ботов. Сейчас его вернули.

Напомним, в начале марта власти предложили отменить уголовную и административную ответственности за «пиратство», если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Вскоре появились сообщения о том, что RuTracker на территории России вновь заработал, однако позже информация была опровергнула Роскомнадзором.