Илон Маск после переписки с Рамзаном Кадыровым переименовался в Илону. Внезапно к беседе подключился Павел Дуров

Начнем по порядку. 14 марта Илон Маск опубликовал твит, в котором на трех языках (английском, русском и украинском) вызывает российского президента Владимира Путина на поединок. В чем конкретно он заключается, Маск не уточнил, но он отметил, что это было бы для него честью, если бы Путин согласился на противостояние.

На этот пост ответил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он процитировал «Сказку о Попе и работнике его Балде» Пушкина.

Маск нашел, что ответить, и выложил твит с мемом, процитировал «Идиота» Достоевского и предложил Рогозину организовать совместный литературный кружок.