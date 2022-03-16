Илон Маск после переписки с Рамзаном Кадыровым переименовался в Илону. Внезапно к беседе подключился Павел Дуров

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск всегда славился своими лаконичными, провокационными и забавными твитами. Но в этот раз он превзошел сам себя. Он предложил поединок Владимиру Путину (что?), посоветовал Дмитрию Рогозину открыть литературный кружок и даже успел вступить в полемику с Рамзаном Кадыровым (да!). Рассказываем, с чего началось «противостояние» американского бизнесмена и российских политиков, и при чем здесь Павел Дуров.
Начнем по порядку. 14 марта Илон Маск опубликовал твит, в котором на трех языках (английском, русском и украинском) вызывает российского президента Владимира Путина на поединок. В чем конкретно он заключается, Маск не уточнил, но он отметил, что это было бы для него честью, если бы Путин согласился на противостояние.
На этот пост ответил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он процитировал «Сказку о Попе и работнике его Балде» Пушкина.
Маск нашел, что ответить, и выложил твит с мемом, процитировал «Идиота» Достоевского и предложил Рогозину организовать совместный литературный кружок.
Вы думаете, что на этом все? Как бы не так. К спору подключился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он написал пост в защиту Путина в своем telegram-канале. Кадыров посоветовал Маску «не тягаться с мировым политиком и грозой Запада».
«Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника», — заявил Рамзан Кадыров.
Глава Чеченской Республики также попытался «пошутить» и назвал Маска женским именем Илона. Кадыров предложил пройти бизнесмену физическую подготовку в чеченском бойцовском клубе «Ахмат», где его превратят из «нежной девушки в брутального мужчину».
Илона Маска это обращение никак не задело, скорее даже повеселило. Миллиардер оценил предложение Кадырова, и сам переименовался в Twitter в Илону. Он отказался от приглашения главы Чечни и сказал, что «такая прекрасная тренировка даст мне слишком большое преимущество. Если он боится, я готов драться только левой рукой, а я ведь даже не левша».
В ответ Кадыров заявил, что «Илона — очень красивое имя, грациозное, утонченное».
«Рад, что Маск прислушался к моему пожеланию. Так гораздо лучше. Надо бы и логин переименовать из Илона в Илону Маск», — заявил глава Чечни.
Кадыров также попросил миллиардера «не пытаться тягаться с его Президентом». «Я его пехотинец, и мне придется бросить тебе ответный вызов. И тогда это уже не будет забавной безобидной перепиской. Побереги руки, они понадобятся писать твиты», — добавил он.
Глава Чечни, однако еще восхитился действиями Маска. Он напомнил, что до этого предприниматель отказался блокировать российские СМИ, несмотря на требования представителей разных стран.
Вы наверняка задаетесь вопросом «а причем здесь Павел Дуров?». Основатель Telegram также подключился к перепалке. Он написал в своем Twitter, что зарезервировал для Маска адрес @elona в Telegram, если тот будет готов им пользоваться.
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