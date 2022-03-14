Фото и видео из Instagram можно перенести во ВКонтакте. Как это сделать?

Специальное приложение позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов. Чтобы перенести фотографии с описаниями, в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы попадут в закрытый альбом «Instagram», но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент.



Кроме того, в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив. С его помощью можно сохранять ВКонтакте еще и видео (в раздел «Видео»), а также короткие вертикальные видео Reels (в раздел «Клипы»). Все перенесенные материалы будут приватны.

Приложение для переноса фото и видео из Instagram во ВКонтакте можно найти по ссылке.