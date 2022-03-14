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Фото и видео из Instagram можно перенести во ВКонтакте. Как это сделать?

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Фото и видео из Instagram теперь можно перенести во ВКонтакте. Рассказываем, как воспользоваться новым инструментом соцсети.

Shutterstock.com

Специальное приложение позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов. Чтобы перенести фотографии с описаниями, в приложении необходимо указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Материалы попадут в закрытый альбом «Instagram», но у пользователя будет возможность изменить приватность в любой момент.

Кроме того, в приложении есть краткая инструкция, как скачать из Instagram архив. С его помощью можно сохранять ВКонтакте еще и видео (в раздел «Видео»), а также короткие вертикальные видео Reels (в раздел «Клипы»). Все перенесенные материалы будут приватны.

Приложение для переноса фото и видео из Instagram во ВКонтакте можно найти по ссылке

Напомним, ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь

После выхода публикации Reuters Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло, с 00:00 14 марта соцсеть заблокирована на территории России. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.

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