«Это неправильно»: глава Instagram отреагировал на блокировку соцсети в России

Глава Instagram Адам Моссери назвал блокировку социальной сети в России неправильной. Свое мнение он высказал в Twitter.
Адам Моссери подтвердил, что соцсеть будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта. «Это решение отрежет 80 миллионов человек в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80 % людей в России подписаны на аккаунты вне страны», — отметил он.
Напомним, Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян. Ведомство указывает на заявление пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна, которым было анонсировано снятие запрета для жителей ряда стран на «размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».
Ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь.
После выхода публикации Reuters Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Также ведомство направило в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.
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