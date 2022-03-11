Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram. Как сохранить свои данные? Вот инструкция

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян. 14 марта в 00:00 социальная сеть будет недоступна в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как не потерять свои фотографии, видео и переписки — вот простая инструкция.
Сегодня Генпрокуратура потребовала ограничить доступ в России к Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) из-за того, что в социальной сети распространяются информационные материалы «содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих». Платформа перестанет быть доступна уже сегодня. Поэтому мы составили небольшую инструкцию, как сохранить свои файлы и переписки:
- Зайдите в свой профиль через приложение, нажмите правый верхний угол, найдите раздел «Ваша активность»/«Ваши действия». Найдите кнопку «Скачивание данных» и нажмите «Запросить файл». В окне введите адрес электронной почты, где хотите получить данные, и выберете формат файла JSON (лучше в этом формате, потому что он меньше по размеру и его можно будет закачать на другой сервис. Файлы такого типа легко отредактировать в текстовом редакторе: например, в «Блокноте»).
Если не можете найти этот раздел или сидите в социальной сети с компьютера, просто перейдите по ссылке (авторизуйтесь в Instagram, если еще не сделали этого), напишите в окне адрес электронной почты и выберете формат JSON.
- В пустом окне введите пароль от аккаунта.
- После оформления запроса Instagram создаст копию информации со всего профиля и вышлет на почту в течение 48 часов.
- Когда получите письмо со ссылкой на загрузку файлов, перейдите по ней и авторизуйтесь при помощи учетной записи Instagram. В архиве будут папки с переписками, контактами и фото- видеофайлами (папка media).
Ранее мы писали, что компания Meta Platforms, Inc. (раньше Facebook) разрешит на какое-то время некоторым пользователям публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». По данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси.
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