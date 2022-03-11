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Россиянам не грозят санкции за пользование Instagram в обход блокировок. WhatsApp ограничивать не станут

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За пользование Instagram в обход блокировок россиянам санкции не грозят. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Primakov / Shutterstock.com

По словам Клишаса, россиянам, которые в случае признания Facebook и Instagram экстремистскими в России будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят. Также их не признают пособниками экстремистской организации. При этом сенатор подчеркнул, что обеспечение исполнения решения о блокировке экстремистских ресурсов является ответственностью государства.

Кроме того, власти не станут ограничивать работу мессенджера WhatsApp. По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, «WhatsApp меры трогать не будут, так как это средство коммуникации, а не источник размещения».

Напомним, ранее стало известно, что отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. О том, как на это реагировали российские власти, мы подробно писали здесь

После выхода публикации Reuters Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram — и соответствующее решение ведомство уже приняло. Также Генпрокуратура направила в суд прошение о признании Meta (управляет соцсетями Instagram и Facebook, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией.

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