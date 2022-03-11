Отвечающая за соцсети Facebook и Instagram компания Meta Platforms на время разрешит части пользователей публиковать посты с призывами к жестокости по отношению к ряду россиян — но только в контексте «специальной военной операции в Украине». В частности, по данным Reuters, платформы позволят публиковать пожелания смерти лидерам России и Беларуси. Вот что об этом говорят российские власти и к каким мерам призывают прибегнуть.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости подготовки обращений в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием принять незамедлительные меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta за разжигание ненависти в отношении россиян.
О действиях в отношении Meta — цитата по ТАСС:
Будет правильным дать поручение комитету [Госдумы] по безопасности подготовить обращение к генеральному прокурору и в Следственный комитет РФ, а также незамедлительно принять меры прокурорского реагирования. Это информационная война. Это война, направленная конкретно против наших российских граждан, с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны.
Задача правоохранительных органов — контролировать и пресекать правонарушения, тем более если это происходит на территории нашей страны с использованием социальных сетей. Если будет основание, может вмешаться Роскомнадзор и со своей стороны принять решение, но правоохранительные органы должны дать свою оценку происходящему.
В Совете Федерации считают, что Facebook и Instagram следует запретить на территории России. «Маски сброшены. Указанные платформы никогда не были нейтральными, и это плохо само по себе, так как убивает саму идею свободных социальных сетей. Но нынешнее снятие ограничений – безнравственно и преступно», — приводит РИА «Новости» слова вице-спикера Совфеда Константна Косачева.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что Роскомнадзор направил Meta требование официально подтвердить или опровергнуть данные о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных. «Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию», — отметил он.
Представители российского посольства в США заявили, что компания Meta проводит «агрессивную и преступную политику, ведущую к разжиганию ненависти и вражды к россиянам». Также они отметили, что действия Meta «свидетельствуют об объявлении России информационной войны без правил», и потребовали «пресечь экстремистскую деятельность компании».
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на фоне возможных действий Meta вовсе отказался от использования Facebook и Instagram. «По сути маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддается никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей», — заявил он.
Министерство информации Беларуси предупредило пользователей Facebook и Instagram об ответственности за экстремистские посты и призывы к насилию. «Министерство информации Беларуси на фоне изменений в редакционной политике компании Мeta Platforms считает необходимым предупредить пользователей Facebook и Instagram о недопустимости распространения материалов экстремистского характера, а также публикаций, призывающих к террористическим действиям и актам насилия. […] За подобные публикации предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в заявлении министерства.
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