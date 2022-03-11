Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что Роскомнадзор направил Meta требование официально подтвердить или опровергнуть данные о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных. «Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию», — отметил он.

Представители российского посольства в США заявили, что компания Meta проводит «агрессивную и преступную политику, ведущую к разжиганию ненависти и вражды к россиянам». Также они отметили, что действия Meta «свидетельствуют об объявлении России информационной войны без правил», и потребовали «пресечь экстремистскую деятельность компании».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на фоне возможных действий Meta вовсе отказался от использования Facebook и Instagram. «По сути маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддается никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей», — заявил он.

Министерство информации Беларуси предупредило пользователей Facebook и Instagram об ответственности за экстремистские посты и призывы к насилию. «Министерство информации Беларуси на фоне изменений в редакционной политике компании Мeta Platforms считает необходимым предупредить пользователей Facebook и Instagram о недопустимости распространения материалов экстремистского характера, а также публикаций, призывающих к террористическим действиям и актам насилия. […] За подобные публикации предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в заявлении министерства.