Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили продажи и поддержку пользователей из России

С немедленным вступлением в силу мы прекратили поставки всех наших продуктов в Россию и Беларусь и приостановили все операции по маркетингу и продажам в этих странах. Мы не относимся к этому решению легкомысленно; мы предлагаем наши продукты в России уже почти 20 лет, и пользователи в этой стране являются важной частью нашего глобального сообщества.

Мы всегда были страстно привержены защите обычных интернет-граждан выше политических баталий, однако мы отказываемся вносить свой вклад в «специальную военную операцию» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) или получать от нее прибыль. Наш бизнес, который ежегодно приносит около 2,5 миллионов долларов налога с продаж только российскому правительству, никоим образом не будет участвовать в действиях России. Поэтому приостановка нашего бизнеса в России и Беларуси — это правильный поступок, поскольку мы осуждаем действия России в Украине.