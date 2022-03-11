Как пишет «Интерфакс», на сегодняшний день обращение с призывом не допустить введения санкций, ограничивающих интернет-доступ, подписали представители 41 организации — все они выражают озабоченность по поводу призывов ограничить доступ в интернет для граждан России и Беларуси. Обращение адресовано президенту США Джо Байдену.

Авторы обращения отмечают, что «некоторые правительства, в том числе правительство США», могут рассматривать возможность ограничения доступа в интернет в России посредством новых санкций. Кроме того, по их словам, «внутри и извне» растет давление на поставщиков информационных и коммуникационных технологий, с требованием ограничивать или блокировать доступ пользователей в России.

«Доступ к интернету необходим для защиты свободы самовыражения, доступа к информации и свободы ассоциаций, и все больше признается в качестве права человека», — резюмируют обратившиеся к Байдену.

Напомним, 4 марта ведущий американский провайдер магистрального интернета Cogent Communications прекратил сотрудничество с клиентами из России. В их числе крупнейший российский провайдер «Ростелеком», а также «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), VK и «Яндекс». «Экономические санкции и все более нестабильная ситуация с безопасностью не позволяют Cogent продолжать оказывать вам услуги. Все предоставляемые Cogent порты и пространство IP-адресов будут отозваны», — заявили в компании.

В свою очередь в Минцифры отрицают информацию о планах по отключению России от мирового интернета. По данным пресс-службы министерства, на российские сайты «непрерывно ведутся кибератаки из-за границы». Несмотря на то, что ведомство готовится к разным сценариям для обеспечения доступности российских ресурсов, отключать интернет изнутри в России не собираются.